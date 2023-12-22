В Купчино трёхлетняя девочка выпала из окна

Ребёнок находится в состоянии комы.

Во Фрунзенском районе Петербурга маленькая девочка выпала из окна пятого этажа. Она находится в тяжёлом состоянии, стало известно Piter.tv.

Вечером 29 мая от дома 16к3 по улице Димитрова госпитализировали трёхлетнюю девочку. По предварительной информации, она выпала из окна квартиры на пятом этаже по недосмотру родителей.

У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травмы груди и живота с повреждением внутренних органов, переломы конечностей и таза, а также кому.

По данному факту проводится проверка.

Ранее на Кирочной 6-летний ребёнок выпал из окна третьего этажа.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)