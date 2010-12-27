В Купчино ссора пассажира такси и водителя закончилась дракой

Больше всего пострадал таксист.

Во Фрунзенском районе Петербурга ссора таксиста с пассажиром переросла в драку, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

С заявлением в полицию 31 декабря обратился водитель такси. Он рассказал, что получил заказ и повез двоих мужчин от Инженерной улицы до Малой Балканской. Сам инцидент произошел у дома № 19/3 на Купчинской улице.

По какой причине произошла ссора – неизвестно. Однако она достаточно быстро переросла в драку.

В результате происшествия 38-летний сотрудник сервиса такси получил серьезные телесные повреждения.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Pixabay