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В Купчино ссора пассажира такси и водителя закончилась дракой
Сегодня, 14:15
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EvaRaskol

В Купчино ссора пассажира такси и водителя закончилась дракой

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Больше всего пострадал таксист.

Во Фрунзенском районе Петербурга ссора таксиста с пассажиром переросла в драку, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

С заявлением в полицию 31 декабря обратился водитель такси. Он рассказал, что получил заказ и повез двоих мужчин от Инженерной улицы до Малой Балканской. Сам инцидент произошел у дома № 19/3 на Купчинской улице. 

По какой причине произошла ссора – неизвестно. Однако она достаточно быстро переросла в драку. 

В результате происшествия  38-летний сотрудник сервиса такси получил серьезные телесные повреждения.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего,  решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Pixabay 

Теги: купчино, преступление, ссора, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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