Артиста Театра музкомедии избили и ограбили в Петербурге

Танцор находится в больнице.

В Невском районе Петербурга избили и ограбили артиста Театра музыкальной комедии, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По информации издания, в состоянии средней степени тяжести 35-летнего танцора госпитализировали в ночь на 31 декабря. В Александровской больнице у него диагностировали с закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, ушиб и гематомы лица, ушибы рук и ног.

Артист рассказал, что в эту ночь на улице Кржижановского на него напали двое неизвестных. Злоумышленники избили мужчину, отобрали айфон и скрылись. Ущерб оценен в 10 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

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Фото: Piter.TV