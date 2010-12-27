Во Фрунзенском районе начали сносить автосервис и кафе

Их территорию заняли без разрешения.

В понедельник, 29 июля сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга начал работу над ликвидацией незаконных построек на улице Фучика, поблизости дома №17. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

На участке более двухсот метров нашли кафе, магазин автозапчастей, автосервис и три транспортных контейнера. Никаких соглашений на земельную аренду у владельцев помещений не было, поэтому ККИ предупредил их о необходимости демонтажа. Реакции не последовало.

В ККИ рассказали, что ответственных за постройки ждет административная ответственность. Сотрудники уже выяснили, кто является владельцем контейнеров, но с автосервисом и кафе ситуация сложнее – в обоих заведениях не было уголка потребителя.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в модернизацию портов Петербурга вложат более 4 миллиардов рублей.

Фото: пресс-служба ККИ