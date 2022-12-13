В Купчино сносят гаражи для строительства трамвайной линии до Славянки

Прекращение договора ранее зарегистрировал Росреестр.

В Петербурге 10 января начали сносить гаражи на Московском шоссе, 48а. На их месте проложат трамвайную ветку, которая будет тянуться от станции метро "Купчино" через Шушары до микрорайона Славянка. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее Смольный заключил договор с гаражным кооперативом, который предполагает строительство временной автостоянки. В документе указано, что владелец гаража должен самостоятельно освободить занимаемую территорию.

Прекращение договора ранее зарегистрировал Росреестр.

Ранее мы писали, что гаражи на Академика Константинова снесут, чтобы построить школу. Похожая история произошла в начале февраля с гаражным кооперативом "Маяк".

Фото: Piter.tv