В Петербурге приступают к ремонту Забалканского проезда

Специалисты заменят асфальтобетонное покрытие.

В субботу, 20 ноября, в Петербурге приступят к ремонту Забалканского проезда, проходящего в Купчино рядом с кольцевой автодорогой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

На двухполосной дороге, длина которой составляет 2,8 километра, специалисты компании "Орион плюс" заменят асфальтобетонное покрытие. Стоимость госконтракта – 36 млн рублей.

В связи с ремонтом с 20 по 24 ноября движение автотранспорта по Забалканскому проезду будет ограничено, а с 25 ноября по 20 декабря – закроют по направлению от Софийской улицы к границе поселка Шушары.

Также с 19 ноября петербургских водителей ждет ряд новых ограничений.

Фото: Piter.TV