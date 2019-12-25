Петербургских водителей ждет ряд новых ограничений с 19 ноября

Движение сразу по нескольким улицам перекроют на месяц.

В пятницу, 19 ноября, в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения, некоторые из которых продлятся целый месяц. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Так, с 19 по 25 ноября движение перекроют по Капитанской улице от Морской набережной до улицы Кораблестроителей. С 26 ноября по 20 декабря нельзя будет проехать по участку Морской набережной возле улицы Кораблестроителей.

С 20 ноября из-за дорожных работ перекроется Забалканский проезд. Ограничения продлятся до 20 декабря. Ремонт трамвайных путей закроет до 1 декабря перекресток улицы Ярослава Гашека и Загребского бульвара и сквозное движение по Загребскому бульвару. До 27 ноября для автомобилистов будет недоступен участок Подольской улицы от Клинского проспекта до Малодетскосельского проспекта. Здесь будут прокладывать газопровод.

Кроме того, с 25 ноября, нельзя будет проехать от Софийской улицы к границе поселка Шушары. Со 2 по 25 декабря для транспорта закроют перекресток улицы Ярослава Гашека и Будапештской улицы.

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Фото: Piter.TV