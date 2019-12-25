Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по застройке

Из-за эпидемии мероприятия и дальше будут проходить в онлайн-формате.

Губернатор Петербурга предложил проводить публичные слушания по градостроительным вопросам в 2022 онлайн. Ограничения действуют и сейчас, Александр Беглов хочет продлить их. Соответствующую поправку он внес на рассмотрение Законодательного собрания. Об этом 18 ноября сообщил депутат Борис Вишневский.

Парламентарий считает, что решение обосновано вовсе не коронавирусом, а желанием избежать открытого и публичного обсуждения вопросов. В Интернете, отметил Вишневский, реальные дискуссии невозможны.

Депутат также напомнил, что в следующем году будет принимать Генплан. Такой формат, скорее всего, коснется и его тоже.

Ранее петербургских чиновников обязали отчитываться о появлении новых объектов строительства.

Фото: Piter.TV