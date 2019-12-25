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Стало известно, когда участок "Анна Нова" в Муринском парке освободят от забора
Сегодня, 9:24
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, когда участок "Анна Нова" в Муринском парке освободят от забора

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Застройщик оградил забором 1,8 га парка.

Депутат ЗакСа Петербурга Марина Шишкина рассказала, когда участок в Муринском парке освободят от забора. Компания "Анна Нова" не может вести там строительство, однако территория все еще ограждена.

В июне активисты записали видеообращение к президенту РФ, в котором просят убрать забор. Для того, чтобы убрать его, нужно отменить разрешение на строительство спорткомплекса, которое ранее было выдано застройщику. Соответствующий иск граждан скоро рассмотрит Куйбышевский районный суд.

Напомним, накануне компания проиграла суд Законодательному собранию и губернатору Петербурга. Представитель "Анна Нова" пытался доказать, что участок включен в ЗНОП незаконно.

Фото: ВКонтакте / За сохранение Муринского парка

Теги: анна нова, забор, муринский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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