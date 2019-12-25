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В Петербурге открылась первая гостиница для насекомых
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В Петербурге открылась первая гостиница для насекомых

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Её создали местные жители муниципального образования №72.

В Петербурге открылась первая гостиница для насекомых. Об этом 24 октября на своей странице ВКонтакте рассказали сотрудники муниципального образования №72. 

Гостиница для жуков расположилась на Софийской улице. Заведение представляет собой трехэтажное сооружение в виде дома. На каждом этаже расположены бруски и бревна. 

В ближайшие время около гостиницы появится информационная табличка. На ней написано, кто является автором идеи и принимал участие в создании гостиницы. Также местные жители просят горожан не залезать в домик и не ломать его. 

Ранее юные железнодорожники установили домики для насекомых в поселке Лисий Нос.

Фото: ВКонтакте / Муниципальное образование № 72

Теги: гостиница, насекомые, софийская улица
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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