Её создали местные жители муниципального образования №72.

В Петербурге открылась первая гостиница для насекомых. Об этом 24 октября на своей странице ВКонтакте рассказали сотрудники муниципального образования №72.

Гостиница для жуков расположилась на Софийской улице. Заведение представляет собой трехэтажное сооружение в виде дома. На каждом этаже расположены бруски и бревна.

В ближайшие время около гостиницы появится информационная табличка. На ней написано, кто является автором идеи и принимал участие в создании гостиницы. Также местные жители просят горожан не залезать в домик и не ломать его.

Ранее юные железнодорожники установили домики для насекомых в поселке Лисий Нос.

Фото: ВКонтакте / Муниципальное образование № 72