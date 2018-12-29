На Бухарестской улице порезали подростка

Юношу госпитализировали с колото-резанной раной поясницы.

В Купчино порезали молодого человека. Об этом 4 января сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В четверг, 3 января, 15-летний подростка доставили в Детскую больницу №5 из дома 66, корпус 1 по Бухарестской улице. Юношу госпитализировали с колото-резанной раной поясницы. Он рассказал медикам, что в 4.30 возле указанного дома его ударил ножом неизвестный мужчина. Как оказалось позднее, подростка могла ударить 15-летняя сверстница.

Полицейские задержали подозреваемого в одной из квартир соседнего дома на той же улице. В отдел привели 4-х подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет, а также 45-летнего неработающего мужчину. Сейчас оперативники решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что пенсионер "заминировал" дом на проспекте Стачек в Петербурге.

Фото: Pixabay.com