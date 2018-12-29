Пенсионер "заминировал" дом на проспекте Стачек в Петербурге

"Телефонного террориста" удалось найти и задержать.

Полиция задержала пожилого гражданина, сообщившего о заминировании одного из домов на проспекте Стачек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В четверг, 3 января, в полицию Кировского района позвонил пенсионер и сообщил что, что он находится в одном из домов по проспекту Стачек. Мужчина грозился взорвать дом.

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции. Они осмотрели как дом и прилегающую к нему территорию. Ничего опасного найдено не было. "Телефонного террориста" удалось найти и задержать. Им оказался 66-летний житель Петербурга.

Ранее сообщалось, что на платформе станции "Сенная площадь" у молодого петербуржца взорвался вейп.

Фото: pixabay.com