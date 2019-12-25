Житель Купчино выделил под выращивание конопли отдельную комнату. Он проживал с маленьким ребенком

25 августа мужчину задержали.

Правоохранители обнаружили плантацию по выращиванию конопли в одном из домов на Бухарестской улице. Расследование проводилось в рамках ранее заведенного уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В квартире нашли 65 горшков с ростками наркосодержащего растения, два пакета с растительным веществом, 8 пакетов с сухим удобрением и так далее. Выращиванием запрещенных растений занимался 30-летний житель квартиры, который проживал там вместе со своей сожительницей и ребенком 1,5 лет. Под подпольное производство наркотических средств мужчина выделил отдельную комнату. Петербуржца задержали.

Изъятое направили на экспертизу, после чего может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженка просит полицию найти сбежавшего со свадьбы мужа.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО