В Петербурге девушка подозревается в похищении ребёнка у сожителя

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

В Санкт-Петербурге похитили пятимесячного ребенка. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

В первом часу дня 3 августа житель дома 7 по улице Кржижановского сообщил в полицию, что на черной лестнице между 5 и 6 этажами нашёл ребенка. На месте была найдена пятимесячная девочка, а возле парадной – пустая коляска. Ребенка отправили в детскую больницу.

Была установлена мать девочки, 30-летняя женщина рассказала, что проживала с биологическим отцом ребёнка на Товарищеском проспекте. После разрыва с мужчиной она перевозила свои вещи к матери. Утром 3 августа она ушла из квартиры, оставив дочь с отцом. Вернувшись через час, нашла дверь в квартиру запертой. Через некоторое время пришёл её бывший сожитель, который не смог пояснить, куда делся ребенок.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего). По записям с камер видеонаблюдения была установлена причастность к совершенному преступлению 18-летней жительницы Шушар – новой сожительницы мужчины. Девушку с признаками наркотического опьянения задержали.

Ранее подростки похитили имущество и лекарства на 386 тыс. рублей из медучреждения в Сестрорецке.

Фото: pxhere