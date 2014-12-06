При проведении ремонта были учтены все аспекты для комфортного нахождения пациентов в отделении, отметили в Комздраве.

В родильном доме №16 в Купчино открылось вновь отремонтированное отделение патологии беременности. Качество выполненных работ оценил председатель Комитета по здравоохранению. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

В большом отделении дородового наблюдения был выполнен ремонт. В палатах установлены средства связи с акушерским постом. Система вентиляции в отделении была переоснащена в соответствии с современными требованиями. Отделение расположено на одном этаже с отделением "Семейные роды", что позволяет женщине из дородового отделения сразу перейти в родильный зал и после родов – в послеродовую палату.

При проведении ремонта были учтены все аспекты для комфортного нахождения пациентов в отделении, отметили в Комздраве.

Недавно с помощью 20 медиков в роддоме №17 Невского района Петербурга родилась тройня.

Фото: Комздрав СПб