В Купчино нашли "снимавших порчу" гадалок

Женщины разводили пенсионерок на деньги.

Во Фрунзенской районе полицейские задержали двух гражданок Украины, которые называли себя гадалками и разводили доверчивых пожилых людей на деньги. Об этом cообщили в пресс-службе ГУ МВД 17 июля.

Известно, что в полицию обратилась 66-летняя бабушка, которая рассказала стражам порядка о том, что стала жертвой мошенников. Женщина пожаловалась, что у дома № 26 корпус 3 по улице Белы Куна две дамы убедили бабушку в том, что на нее навели порчу злодеи. Мошенницы сняли проклятие и за свои услуги выманили вознаграждение в размере 94 тыс. рублей.

Аферисток нашли спустя 3 месяца, 16 июля, на Расстанной улице. Ими оказались 48-летняя и 53-летняя приятельницы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге пенсионерка отдала почти 500 тысяч рублей за спасение "попавшей в ДТП" дочери.

Фото: Pexels (cottonbro)