В Петербурге пенсионерка отдала почти 500 тысяч рублей за спасение "попавшей в ДТП" дочери

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержали 32-летнего мужчину, который обманным путем получил от 75-летней пенсионерки крупную сумму денег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Пенсионерка обратилась в полицию 10 июля. Она рассказала, что ей на мобильный телефон позвонила женщина, по голосу очень похожая на ее дочь, и сообщила, что стала виновницей аварии с пострадавшими. Чтобы избежать уголовной ответственности, ей якобы нужно заплатить миллион рублей. Пенсионерка заявила, что таких денег у нее нет, и она может дать только 400 тысяч рублей.

Вскоре после этого разговора в квартиру к пожилой женщине пришел мужчина, которому она передала указанную сумму. После ухода незнакомца пенсионерке вновь позвонили и сообщили, что этих денег мало. Через 15 минут мужчина вернулся и забрал из рук пенсионерки 50 тысяч рублей и 400 долларов США. Общая сумма ущерба составила 479 тысяч рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент полиция разыскивает сообщников задержанного.

Ранее мы писали, что мошенник дал доверчивому пенсионеру билеты банка приколов вместо настоящих денег.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти