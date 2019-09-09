В Купчино наблюдатели устроили погоню за урной для надомного голосования

Их насторожил тот факт, что около 300 бюллетеней попытались вывезти с УИК №2147.

В воскресенье, 8 сентября, в Купчино несколько наблюдателей устроили погоню за урной для надомного голосования. Их насторожил тот факт, что около 300 бюллетеней попытались вывезти с УИК №2147. Также они сообщили, что машины отъезжали от дома, не побыв у избирателей и 5 минут. Об этом написали очевидцы в группе "Новости Купчино" в социальной сети "ВКонтакте".

Проголосовать на дому могли пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья. Члены участковых комиссий и наблюдатели выезжали на дом с урнами и бюллетенями, чтобы предоставить петербуржцам возможность реализовать свое гражданское право. По словам члена совета по правам человека при президенте РФ Александра Брода, около 70 тысяч петербуржцев выразили желание проголосовать на дому.

8 сентября в Петербурге состоялись выборы губернатора и депутатов в муниципальные советы города. Избирательные участки закрылись в 20 часов. Проголосовать пришли 23,3% петербуржцев.

Ранее эксперты назвали причины низкой явки на выборы в Петербурге.

Видео: ВКонтакте / Новости Купчино