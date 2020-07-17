В Купчино из-за прорыва трубы затопило улицу Ярослава Гашека

Ночью в Купчино прорвало трубу, вода затопила улицу. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.
Инцидент произошел по дворе дома по адресу Ярослава Гашека, 4, корпус 1. Вода разлилась по проезжей части. Опасное место оградили лентой.
Дело в том, что вчера во Фрунзенском районе проходили испытания теплосетей на плотность и прочность. Выявление неполадок в работе теплосетей поможет подготовиться к новому отопительному сезону. Температура воды не превышает 40 градусов.
Прорыв трубы в Купчино стал не единственным за вчерашний день. Ранее на детской площадке забил фонтан.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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