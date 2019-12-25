На детской площадке в Купчино утром неожиданно забили фонтаны

Внезапное дворовое "украшение" увидели жители дома №16 по улице Димитрова.

Около 11 утра в четверг, 16 июля, во дворе за домом №16 по улице Димитрова неожиданно забили фонтаны. Об этом рассказали жители Купчино в соцсетях.

Мощный столб воды активизировался прямо у детской площадки, за несколько минут новоиспеченный фонтан залил качели и горки. Что послужило причиной такого выброса воды, пока неизвестно. Также не сообщается, какая вода вырывается из-под земли – горячая или холодная.

"И в Петергоф ехать не нужно. Красота!", "Димитровские фонтаны!", "Почем билетики?", пошутили местные жители в комментариях

Ранее мы рассказывали, что улицу Партизана Германа залило холодной водой.

Фото: Александра Сорокина, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"