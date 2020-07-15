Улицу Партизана Германа залило холодной водой

Из-за аварии на водопроводе отключили светофоры на участке.

В десятом часу утра в среду, 15 июля, улицу Партизана Германа, недалеко от перекрестка с проспектом Ветеранов, залило холодной водой. Неожиданную реку вместо одной из полос движения запечатлели петербуржцы и выложили видео в соцсети.

На перекрестке Ветеранов -Германа не работает светофор и вода разлилась в большую лужу.

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Как выяснилось, на участке произошла авария на водопроводе. Из-за прорыва трубы на улице отключили светофоры, а троллейбусы маршрута №48 вынужденно изменили трассу следования. На месте уже работают специалисты.

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Фото: Елена Григорьева / "ВКонтакте"

Видео: Григорий Ярошенко, Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / "ВКонтакте"