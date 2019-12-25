В Петербурге ищут двоих, ранивших ножом сотрудника Волковского кладбища

Сотрудник шел вместе со знакомым по территории кладбища и сделал замечание двум пьяным незнакомцам, которые сидели на скамейке с ногами.

На Волковском кладбище сотрудник погоста получил ножевое ранение в живот после того, как сделал замечание двум пьяным молодым людям.

Как стало известно Piter.TV, сотрудник шел вместе со знакомым по территории кладбища и сделал замечание двум пьяным незнакомцам, которые сидели на скамейке с ногами. Один из парней ударил могильщика острым предметом в живот.

Рабочий госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в НИИ скорой помощи. Медики также зафиксировали запах алкоголя, который исходил от пострадавшего.

Ранее в Петербурге зарезали руководителя рабочего дома для людей, находящихся в трудной ситуации.

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