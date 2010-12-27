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В Купчино две иномарки не поделили перекресток
Сегодня, 11:29
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EvaRaskol

В Купчино две иномарки не поделили перекресток

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Оба автомобиля значительно пострадали.

В субботу утром, 3 августа, в Купчино на перекрестке столкнулись два автомобиля, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Авария произошла на пересечении Бухарестской улицы и Дунайского проспекта. По предварительной информации, "Гольф" на полной скорости влетел в автомобиль "КИА". Значительные повреждения получили обе машины, запчасти от них разлетелись по проезжей части.

Сведения о пострадавших уточняются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что на КАД столкнулись КамАЗ и Scania.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: авария, дтп, купчино
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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