В Купчино две иномарки не поделили перекресток

Оба автомобиля значительно пострадали.

В субботу утром, 3 августа, в Купчино на перекрестке столкнулись два автомобиля, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Авария произошла на пересечении Бухарестской улицы и Дунайского проспекта. По предварительной информации, "Гольф" на полной скорости влетел в автомобиль "КИА". Значительные повреждения получили обе машины, запчасти от них разлетелись по проезжей части.

Сведения о пострадавших уточняются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что на КАД столкнулись КамАЗ и Scania.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"