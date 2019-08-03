На КАД столкнулись КамАЗ и Scania

Авария произошла на мокрой трассе.

В пятницу, 2 августа около 22:00 на 38-м километре внешней стороны КАД в Пушкинском районе столкнулись два грузовика. Один водитель получил серьезные травмы, сообщил отдел пропаганды УГБИДД по Петербургу и Ленобласти.

В ДТП приняли участие Scania и КамАЗ. По словам очевидцев, 42-летний водитель Scania не справился с управлением на мокрой трассе, и его грузовик занесло. Один легковой автомобиль смог его объехать, а 43-летний водитель КамАЗа врезался напрямую в лоб. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения, а водителя КамАЗа увезли медики.

На месте работали службы спасения, а также сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит установить все подробности происшествия.

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