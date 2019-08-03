Петербуржцы заметили на улице города лисиц

Животные бегали по газону.

В ночь на третье августа на Мебельной улице были замечены лесные животные, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как видно на видео, которое прислал один из пользователей, две лисицы бегают по газону рядом с проезжей частью. Звери выглядят напуганными и настороженно смотрят на людей.

"В августе у них миграция что ли начинается, по области внезапно выбегают на дорогу. Только вчера троих насчитал сбитых, аккуратнее!" "Читала, что лисы переносчики бешенства....будьте аккуратней! Жалко их, конечно, но ведь не просто так они в город идут....что то не так", – пишут в комментариях.

Как поступили с найденными животными и где они теперь – неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщал, что сотрудники Ленинградского зоопарка попросили посетителей не подвергать зверей стрессу.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"