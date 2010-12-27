Сотрудники зоопарка попросили посетителей не подвергать зверей стрессу

Администрация беспокоится о здоровье животных.

В пятницу, 26 июля, сотрудники ленинградского зоопарка в официальной группе ВКонтакте написали отзыв о посетителях, неверно думающих о зверинце, как о месте для развлечений.

В обращении говорится об инциденте, произошедшем сегодня с медведицей Хаарчаан. Животное высыхало после купания в бассейне, когда в это время все посетители наблюдали за ней и ожидали очередного прыжка. Пытаясь вызвать активность медведицы, одна из посетительниц бросила ей стаканчик мороженного, и Хаарчаан тут же прыгнула в воду. Толпа была в восторге, дети просили бросить лакомство еще раз. Сотрудники заметили нарушение и попытались объяснить посетителям, что такое поведение может принести большой вред животному.

На замечание смотрителей люди возмутились, ответив, что они и так долго ждали, чего делать не обязаны.

В официальной группе ВКонтакте отметили, что зоопарк — место для наблюдения за уникальными обитателями нашей планеты, а животные "ничего никому не должны, они могут не обращать на вас внимания, прилечь отдохнуть или спрятаться в домик, если устанут".

Сотрудники зоопарка также напомнили, что кормить животных категорически запрещено. Их рацион тщательно спланирован специалистами, и каждый питомец ежедневно получает необходимые ему продукты. Любое питание сверх нормы может привести к завороту кишок или остановке кишечной деятельности.

"Мы заботимся о животных, как о наших детях, и стараемся их защитить", — добавили в сообщении.

Зоопарк убедительно просит не нарушать правила и указывать на нарушения неосведомленным посетителям.

Фото: vk.com/spbzoopark