В Купчино домашняя собака искусала лицо младенцу

Порода и размер собаки не уточняются.

Стало известно, что днем 8 июля домашняя собака напала на младенца в Купчино. Как пишет "КП-Петербург", у 10-месячного малыша порвана щека.

Собака внезапно напала на ребенка и искусала его. Малыша с порваной щекой госпитализировали в детскую больницу №5. Порода и размер собаки не уточняются. Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело об административном правонарушении.

Ранее мы сообщали, что собака напала на 10-летнюю девочку в Ульяновке. После оказания помощи ребенка отпустили домой.

Фото: Piter.tv

