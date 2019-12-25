В Купчино домашняя собака искусала лицо младенцу

Стало известно, что днем 8 июля домашняя собака напала на младенца в Купчино. Как пишет "КП-Петербург", у 10-месячного малыша порвана щека.
Собака внезапно напала на ребенка и искусала его. Малыша с порваной щекой госпитализировали в детскую больницу №5. Порода и размер собаки не уточняются. Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело об административном правонарушении.
Ранее мы сообщали, что собака напала на 10-летнюю девочку в Ульяновке. После оказания помощи ребенка отпустили домой.
Фото: Piter.tv
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