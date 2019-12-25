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В Купчино домашняя собака искусала лицо младенцу
Сегодня, 19:41
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В Купчино домашняя собака искусала лицо младенцу

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Порода и размер собаки не уточняются.

Стало известно, что днем 8 июля домашняя собака напала на младенца в Купчино. Как пишет "КП-Петербург", у 10-месячного малыша порвана щека.

Собака внезапно напала на ребенка и искусала его. Малыша с порваной щекой госпитализировали в детскую больницу №5. Порода и размер собаки не уточняются. Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело об административном правонарушении. 

Ранее мы сообщали, что собака напала на 10-летнюю девочку в Ульяновке. После оказания помощи ребенка отпустили домой.

Фото: Piter.tv
 

Теги: госпитализация, младенец, нападение, собака
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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