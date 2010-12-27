В Купчино 13-летняя девочка отравилась белым порошком

Наркотик предложил попробовать ее знакомый.

В понедельник, 15 июля в парадной дома на Будапештской ул. Фрунзенского района Петербурга 13-летняя девочка отравилась наркотиками. Об этом сообщили АН "Оперативное прикрытие".

Пострадавшую без сознания госпитализировали в Детскую больницу №5 им. Филатова. Врачи установили, что у нее пероральное отравление наркотическими веществами.

Проверка показала, что девочка вдохнула через трубочку белый кристаллообразный порошок. На это ее надоумил знакомый 15-летний мальчик по имени Даниил. Три года он состоит на учете в правоохранительных органах.

Сама девочка живет в приличной семье вместе с мамой, бабушкой и старшей сестрой.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Выборгском районе нашли труп молодой девушки со следами уколов. Рядом с телом лежал рюкзак со шприцами.

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