В Выборгском районе нашли труп молодой девушки со следами уколов

Рядом с телом лежал рюкзак со шприцами.

В понедельник, 15 июля в доме №12 лит. А на ул. Композиторов в Выборгском районе Петербурга нашли мертвую 19-летнею девушку со следами уколов на руках. Об этом сообщили "Невские новости".

Труп лежал на 11-м этаже в парадной №7. Рядом с телом валялся рюкзак погибшей. Правоохранители обнаружили в нем шприцы.

Установлено, что погибшую звали Ольгой. О. Девушка приехала в Петербург из села Хоринск, республика Бурятия. Ее труп отправили в городской морг №1.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Московском районе госпитализировали избитую женщину. Травмы нанес 63-летний сожитель пострадавшей.

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