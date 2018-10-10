В Кунсткамеру вернут огромного демона, который 100 лет встречал гостей на входе

Скульптуру демонтировали в 2017 году для реставрации.

Одним из главных событий уходящего года для Кунсткамеры станет возвращение известной фигуры демона Ракшаса, которая на протяжении 100 лет встречала гостей на входе. Об этом сообщила главный хранитель фондов музея Наталья Копанёва на пресс-конференции в ТАСС.

Скульптуру демонтировали в 2017 году. Прежде чем начинать реставрацию ее подвергли рентгену и другим операциям. 6 декабря демон вернется на свое место. В этот день музей будет работать бесплатно в честь "дня рождения".

Фигура демона Ракшаса высотой более трех метров встречала гостей Кунсткамеры с 1912 года. Однако из-за постоянных перепадов температур и других ненастий заметно истрепалась.

Ранее мы писали, что реставрация готического колодца в Орловском парке Стрельны завершена.

Фото: kunstkamera.ru