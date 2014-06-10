Реставрация готического колодца в Орловском парке Стрельны завершена

Реставрация чугунных элементов водоразборной колонки производилась в условиях мастерской.

Завершилась реставрация готического колодца в Орловском парке Стрельны. Колодец обнесён выше уровня земли барьером из восьми массивных гранитных блоков, образующих стороны правильного восьмиугольника. Сооружение украшает чугунная водоразборная колонка с шатровым завершением и ажурным кронштейном. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Реставрация чугунных элементов водоразборной колонки производилась в условиях мастерской. В процессе очистка дна от ила были найдены фрагменты чугунного декоративного навершия водоразборной колонки (ранее считалось, что это навершие полностью утрачено). Фрагменты находились в крайне неудовлетворительном состоянии, их было решено воссоздавать.

Также до начала работ специалисты полагали, что две из восьми плит гранитного барьера утрачены. Однако один из блоков был найден на дне колодца. Второй блок подобран по аналогии с историческим.

Реставрация колодца проводилась по программе КГИОП за счёт средств бюджета Петербурга. Объем финансирования – 10,4 млн рублей. Проект реставрации разработан в 2019 году, стоимость проекта – 1,1 млн рублей.

В конце ноября КГИОП опубликовал пятый фильм из цикла "Секреты реставрации: методики и технологии".

Фото: КГИОП