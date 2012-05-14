КГИОП опубликовал пятый фильм из цикла "Секреты реставрации: методики и технологии"

Ролик посвятили созданию копии скульптуры апостола Петра Евангелическо-лютеранского храма Святой Екатерины на Васильевском острове.

Петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры продолжает цикл фильмов "Секреты реставрации: методики и технологии". В пятницу, 26 ноября, вышла пятая часть, сообщили в пресс-службе комитета.

В 13-минутном ролике специалисты расскажут зрителю о создании копии скульптуры апостола Петра Евангелическо-лютеранского храма Святой Екатерины на Васильевском острове.

Желающие увидят процессы нанесения силикона на оригинальную скульптуру для снятия формы, создания черновой модели скульптуры из гипса, её доработки, нанесения силикона на черновую модель и изготовления итоговой скульптуры из фибробетона с введением металлического каркаса, установки скульптуры на фасад храма.

Работы велись полгода.

В КГИОП напомнили, что оригинальную скульптуру признали аварийной, на данный момент она передана пользователю на ответственное хранение.

Фото: пресс-служба КГИОП