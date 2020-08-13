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В Кунсткамере в "бесплатный" день образовались очереди

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Видео с места прислал наш мобильный корреспондент.

Очереди в Петербурге наблюдались в четверг, 13 августа, в неожиданном месте. Десятки горожан встали в очередь на входе в Кунсткамеру на Университетской набережной. 

Причиной таких очередей стал объявленный день бесплатного входа в музей. Мобильный корреспондент Piter.tv зафиксировал происходящее.

Ранее мы сообщали о том, что на фортах Кронштадта появятся тематические музеи – на "Кроншлоте" может появиться экспозиция, посвященная первому военно-морскому фортификационному укреплению русского флота на Балтике. В рамках развития форта "Петр I" должен появиться музей истории минно-взрывного дела в России, а "Чумной" форт ("Император Александр I") станет площадкой музея истории борьбы с вирусами и создания противочумной вакцины. 

Видео: Piter.tv

Теги: кунсткамера, музеи, очереди, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Культура,

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