В Кунсткамере в "бесплатный" день образовались очереди

Видео с места прислал наш мобильный корреспондент.

Очереди в Петербурге наблюдались в четверг, 13 августа, в неожиданном месте. Десятки горожан встали в очередь на входе в Кунсткамеру на Университетской набережной.

Причиной таких очередей стал объявленный день бесплатного входа в музей. Мобильный корреспондент Piter.tv зафиксировал происходящее.

Ранее мы сообщали о том, что на фортах Кронштадта появятся тематические музеи – на "Кроншлоте" может появиться экспозиция, посвященная первому военно-морскому фортификационному укреплению русского флота на Балтике. В рамках развития форта "Петр I" должен появиться музей истории минно-взрывного дела в России, а "Чумной" форт ("Император Александр I") станет площадкой музея истории борьбы с вирусами и создания противочумной вакцины.

Видео: Piter.tv