В Кунсткамере появится виртуальный "клон" старинного глобуса-планетария

Благодаря современным технологиям глобусу вернется его изначальное предназначение.

Во вторник, 17 ноября, стало известно, что в петербургском Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук хотят создать виртуальную модель одного из первых в мире глобусов-планетариев – Большого Готторпского глобуса XVII века. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора музея Андрея Головнева.

Так, глобусу вернут его изначальное предназначение. Его создали в герцогстве Шлезвиг-Гольштейн в середине XVII века и передали Петру I в качестве дипломатического подарка от герцога Карла Фридриха в период Северной войны. Его разместили в Кунсткамере, однако во время пожара 1747 года экспонат сильно пострадал. Глобус восстановили спустя пять лет. Отмечается, что он воспроизводит действующий механизм вращения, карту звездного неба внутри, а снаружи отображает географические представления русских ученых второй половины XVIII века. Это уникальный памятник науки и техники.

Головнёв поделился, что сейчас специалисты собирают проекты, которые будут запущены. Директор музея отметил, что сейчас глобус зафиксирован на одной точке, хотя изначально создавался как аттракцион.

Эффект этого глобуса состоит в том, что он не просто вращался, а он еще своим вращением создавал иллюзию невесомости - это XVII век! И мы бы хотели вернуть этому глобусу его истинную миссию – быть аттракционом, но только эту миссию запустить в киберформате поделился Андрей Головнев.

Ранее мы писали, что у Кунсткамеры появится многофункциональный научно-хранительский центр.

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