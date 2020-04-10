В Кудрово засняли подозрительного человека в костюме динозавра

Он прошелся под окнами одного из местных кварталов.

Жители Кудрово продолжают снимать мини-репортажи о происходящем за окном во время самоизоляции. На этот раз в поле зрения камеры попал человек в розовом костюме динозавра. Видео разместили в ВК-сообществе "Жизнь в Кудрово".

"Сказочное существо" прошлось по улице, спотыкаясь и размахивая хвостом. Пользователи предположили, что динозавр заблудился и теперь гуляет по району, подобно лебедям, замеченным на венецианских каналах.

Многие комментаторы оценили юмор неизвестного владельца костюма и захотели приобрести похожий наряд.

Ранее мы сообщали о том, что другого "динозавра" заметили недалеко от метро "Парнас".

Видео: ВКонтакте / kudrovolife