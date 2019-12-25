  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кудрово заметили массовую драку с участием таксистов
Сегодня, 11:21
123
nadezhda_sib

В Кудрово заметили массовую драку с участием таксистов

0 0

Инцидент произошел утром 1-го декабря.

Сотрудник магазина в Кудрово сообщил о том, что на улице завязалась драка между таксистами. Сообщение в полицию поступило в 11-м часу 1-го декабря.

Драка произошла на углу Английской улицы и Европейского проспекта. В ней участвуют около 8 человек, причины ― не известны. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, так как заявитель указал, что скорая медицинская помощь не требуется. 

Правоохранительные органы проводят проверку по факту полученного сообщения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти разработали проект развязки на Мурманском шоссе в Южном Кудрово. 

Фото: Виталий Кириченко / vk.com/kudrovolife 

Теги: драка, кудрово, таксисты
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии