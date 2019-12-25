В Ленобласти разработали проект развязки на Мурманском шоссе в Южном Кудрово

Проекту предстоит получить оценку экспертов.

Заказчик разработал проект развязки на Мурманском шоссе в Южном Кудрово. Он включает в себя строительство нескольких улиц, проездов и съездов, а также благоустройство территории около будущей станции метро "Кудрово". Об этом рассказала пресс-служба правительства области.

Сейчас проект поступил в ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Общая протяженность дорог составит 2,6 км. Заказчик рассчитывает получить положительное заключение экспертизы в ближайшие месяцы. Если это произойдет, то следующим шагом станет определение схемы финансирования. К выделению средств планируют привлечь региональный и федеральный бюджеты, а также инвестора в лице "Ikea".

Накануне в Ленобласти прокомментировали исчезновение дат конкурса на проектирование "оранжевой" ветки метро до Кудрово.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области