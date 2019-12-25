В Ленобласти прокомментировали исчезновение дат конкурса на проектирование "оранжевой" ветки метро до Кудрово

Даты конкурса определят тогда, когда завершится разработка документов территориального планирования.

Сегодня стало известно о том, что власти Петербурга убрали из плана графика конкурс на проектирование "оранжевой" ветки метро от станции "Улица Дыбенко" до Кудрово. Так как станция будет располагаться на территории Ленобласти, власти региона также прокомментировали эту новость.

Область предоставит земельный участок под строительство метро в Кудрово после разработки проекта планировки территории для резервирования земли. говорится в сообщении.

Проект готовит Дирекция по развитию транспортной системы города и области. По плану он должен быть готов весной 2021-го года. О сроках разработки ППТ ранее сообщалось в профильные комитеты администрации Петербурга.

Фото: Piter.TV