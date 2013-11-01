В Кудрово в районе "Нового Оккервиля" в 2024 году построят школу

Средства на реализацию проекта предположительно выделят из федерального бюджета.

В районе "Нового Оккервиля" в Кудрово хотят в 2024 году начать строить школу. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко во время телефонной линии.

К губернатору обратилась местная жительница с вопросом о строительстве новых школ вблизи ЖК "Новый Оккервиль". Она отметила, что район растет, но учебных заведений не прибавляется.

По словам Дрозденко, рядом с "Новым Оккервилем" будет построена школа, проект по строительству которой уже разработан. Реализация проекта начнется в 2024 году.

Средства на реализацию проекта предположительно выделят из федерального бюджета.

Ранее стало известно, что детский сад на 240 мест в Сосновом Бору сдадут в эксплуатацию раньше срока.

Фото: Piter.tv (архив)