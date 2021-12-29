Детский сад на 240 мест в Сосновом Бору сдадут в эксплуатацию раньше срока

Новый детский сад на 240 мест в Сосновом Бору откроет свои двери на два месяца раньше положенного срока. Ход строительства осмотрел депутат Государственной Думы от Ленобласти Сергей Яхнюк.
В детском саду будут организованы 12 групп, бассейн для обучения плаванию детей, спортзал, столовая и другие бытовые помещения.
На данный момент детский садик готов уже на 70%. Он распахнет свои двери в сентябре.
Новые школа и детский сад откроются в Славянке этой осенью.
Фото: Piter.tv (архив)
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