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Детский сад на 240 мест в Сосновом Бору сдадут в эксплуатацию раньше срока
Сегодня, 13:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Детский сад на 240 мест в Сосновом Бору сдадут в эксплуатацию раньше срока

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Он откроет свои двери в сентябре.

Новый детский сад на 240 мест в Сосновом Бору откроет свои двери на два месяца раньше положенного срока. Ход строительства осмотрел депутат Государственной Думы от Ленобласти Сергей Яхнюк.

В детском саду будут организованы 12 групп, бассейн для обучения плаванию детей, спортзал, столовая и другие бытовые помещения.

На данный момент детский садик готов уже на 70%. Он распахнет свои двери в сентябре.

Новые школа и детский сад откроются в Славянке этой осенью.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: детский сад, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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