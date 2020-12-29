Такси стало виновником ДТП с каршерингом в Кудрово

Двое людей пострадали.

В первом часу ночи в среду, 20 января, на Центральной улице в Кудрово произошло ДТП с такси и каршерингом. По словам очевидцев в соцсетях, на этот раз арендованное авто не было виновато в аварии, а наоборот оказалось пострадавшим.

Как рассказали наблюдатели, такси "Убер", не успев затормозить, выехало на встречную полосу, где и столкнулось с каршеринговым "Ниссаном". Отмечается, что таксист в результате удара разбил голову, а его пассажирка – нос. Официальной информации по поводу ДТП пока не поступало, о состоянии пострадавших подробностей также нет.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург