В Кудрово сняли видео про сталкеринг с открытым финалом

До этого автор уже выкладывал ролик про самоизоляцию в городе.

YouTube-блоггер из Кудрово снял короткометражный триллер на улицах города. Ролик выложили в ВК-сообществе "Жизнь в Кудрово".

По сюжету, девушку преследует неизвестный мужчина и настигает ее на парковке. Финал остается открытым – неизвестно, удалось ли героине спастись. Некоторые пользователи предположили, что сталкер и вовсе был настроен доброжелательно.

Огромное спасибо всем за поддержку и вдохновление! Надеюсь, это видео понравится вам не меньше, чем предыдущее. Получилось оно страшным или нет, решать вам! говорится в посте

Напомним, что до этого автор выложил еще одно видео, посвященное самоизоляции в спальном районе. Ролик был снят ночью.

Видео: YouTube / Slipknot34521