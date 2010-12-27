Слесарь изнасиловал девушку в Кудрово

Девушка рассказала, что её изнасиловал малознакомый по имении Кирилл.

В Купчино задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в Кудрово. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По предварительной информации, инцидент произошёл 21 декабря около 4 часов утра в Кудрово, в квартире на Пражской улице. Квартиру снимает 24-летняя девушка, она рассказала, что в этот день её изнасиловал малознакомый по имении Кирилл.

Утром следующего дня подозреваемый был задержан в своей квартире на Бухарестской улице. Подозреваемый 21-летний молодой человек работает слесарем. Он свою вину отрицает, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестный изнасиловал 17-летнюю девушку в машине у ТЦ "Европолис".

Фото: Piter.TV