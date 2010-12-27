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Неизвестный изнасиловал 17-летнюю девушку в машине у ТЦ "Европолис"
Сегодня, 16:11
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nastya960

Неизвестный изнасиловал 17-летнюю девушку в машине у ТЦ "Европолис"

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В полицию обратилась сама несовершеннолетняя.

В Петербурге неизвестный в собственном автомобиле совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась сама 17-летняя пострадавшая. Она сообщила, что недалеко от станции метро "Чернышевская" мужчина, которому на вид 50 лет, применил к ней физическую силу и затолкал в машину. Затем он совершил действия сексуального характера против ее воли.

Полицейские установили, что изнасилование произошло у ТЦ "Европолис". Полиция разыскивает свидетелей произошедшего.

Под Гатчиной задержали отца, подозреваемого в изнасиловании малолетней дочери.

Фото: Piter.TV

Теги: европолис, изнасиловал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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