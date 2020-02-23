Ночью в Кудрово сгорел деревянный дом

Жители соседних домов не удивились пожару.

В воскресенье, 23 февраля, стало известно, что ночью в Кудрово, на пересечении Центральной и Новой улицы, сгорел деревянный дом.

Соседи не удивляются пожару и считают, что это "должно было случиться", так как рядом со старыми домами идет застройка. Предполагается, что на участке, который занимало здание, хотят возвести "очередной небоскреб".

Пользователи Сети отметили, что постройка была жилой, поэтому земля "должна была остаться во владении собственника", но настроены очень пессимистично. Ведь если поджог был спланирован, то будут не исключены махинации со страховыми выплатами.

Ранее мы писали, что в Ленобласти сгорел жилой дом из-за запущенного фейерверка.

Видео: Piter.tv