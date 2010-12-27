В Кудрово раскрыто разбойное нападение на адвоката

Злоумышленник угрожал женщине в лифте и отобрал ее мобильный телефон.

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении и ограблении женщины-адвоката. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 26 июля 2019 в одном из домов на Английской улице в Кудрово. Неизвестный угрожал ножом 36-летней женщине в кабинете лифта. Он нанес ей телесные повреждения, а затем отобрал мобильный телефон и скрылся. Ущерб оценили в 60 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Всеволожского района на основании статьи 91 УПК РФ задержали подозреваемого в совершении преступления. Неработающему мужчине 31 год.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во Фрунзенском районе женщина с ножом напала на родную мать.

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