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В Кудрово раскрыто разбойное нападение на адвоката
Сегодня, 10:32
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В Кудрово раскрыто разбойное нападение на адвоката

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Злоумышленник угрожал женщине в лифте и отобрал ее мобильный телефон.

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении и ограблении женщины-адвоката. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 26 июля 2019 в одном из домов на Английской улице в Кудрово. Неизвестный угрожал ножом 36-летней женщине  в кабинете лифта. Он нанес ей телесные повреждения, а затем отобрал мобильный телефон и скрылся. Ущерб оценили в 60 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Всеволожского района на основании статьи 91 УПК РФ задержали подозреваемого в совершении преступления. Неработающему мужчине 31 год.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Разбой". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во Фрунзенском районе женщина с ножом напала на родную мать

Фото: pixabay.com

Теги: кража, лифт, разбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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