Во Фрунзенском районе женщина с ножом напала на родную мать

Инцидент случился во время застолья.

В субботу, 27 июля у дома №12 на Белградской ул. Фрунзенского района Петербурга 54-летняя женщина ударила собственную мать ножом. Об этом сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился во время застолья. Женщины поссорились, и пьяная дочь схватилась за нож. У пострадавшей колото-резанное проникающее ранение живота и сильная кровопотеря. Ее госпитализировали в больницу.

Полиция задержала подозреваемую на месте происшествия. Против нее возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Кудрово иномарка сбила человека.

Фото: Pixabay