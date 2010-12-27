В Кудрово иномарка сбила человека

Пешеход жив.

Вечером 28 июля в Кудрово около Мега парка сбили человека, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительной информации, автомобиль марки "BMW" совершил наезд на человека вне зоны действия пешеходного перехода. Очевидцы рассказали, что сбитый молодой человек лежал на асфальте без сознания, затем его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Невском районе Петербурга водитель сбил пешехода и скрылся.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"