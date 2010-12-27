Вечером 28 июля в Невском районе Петербурга водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
По предварительной информации, на Обуховской дороге возле дома № 229 автомобиль "ВАЗ 2199" сбил пешехода вне зоны действия пешеходного перехода. Водитель скрылся с места аварии, а пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован.
В данный момент ведется розыск скрывшегося водителя. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится проверка.
Ранее Piter.TV сообщал, что в аварии в Ленобласти погибли четыре человека.
Фото: Pixabay
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