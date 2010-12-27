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В Невском районе Петербурга водитель сбил пешехода и скрылся
Сегодня, 20:50
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EvaRaskol

В Невском районе Петербурга водитель сбил пешехода и скрылся

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Пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован.

Вечером 28 июля в Невском районе Петербурга водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, на Обуховской дороге возле дома № 229 автомобиль "ВАЗ 2199" сбил пешехода вне зоны действия пешеходного перехода. Водитель скрылся с места аварии, а пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован.

В данный момент ведется розыск скрывшегося водителя. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в аварии в Ленобласти погибли четыре человека. 

Фото: Pixabay

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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