Пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован.

Вечером 28 июля в Невском районе Петербурга водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, на Обуховской дороге возле дома № 229 автомобиль "ВАЗ 2199" сбил пешехода вне зоны действия пешеходного перехода. Водитель скрылся с места аварии, а пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован.

В данный момент ведется розыск скрывшегося водителя. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в аварии в Ленобласти погибли четыре человека.

Фото: Pixabay