В аварии в Ленобласти погибли четыре человека

Также в ДТП пострадали два пассажира.

В воскресенье, 28 июля, около 12:00 в Лужском районе Ленинградской области произошла страшная авария, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

На 135 км автодороги "Петербург-Псков" столкнулись "Митсубиси Паджеро Спорт" и "КИА Сорренто". По предварительной информации, водитель "Митсубиси" вылетел на встречную полосу движения, где врезался во встречный автомобиль. Из-за чего мужчина не справился с управлением пока что неизвестно.

В результате аварии на месте погибли оба водителя и пассажиры, сидевшие на передних сидениях. Кроме того, травмы получили еще два пассажира, один из которые несовершеннолетний.

По факту ДТП ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ивангороде водитель мопеда погиб от столкновения с деревом.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"